Hirschhausens Hirnschmalz: Erzähl das deiner Mutter!

In Zeiten des Klimawandels bedeutet sich erwachsen zu verhalten … a) den Kopf in den Sand zu stecken. b) den Sand in den Kopf zu stecken. c) Schulschwänzer abzustrafen. d) #allefuersklima



Was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr. Doofer Spruch, ich weiß. Trotzdem habe ich ihn früh im Leben irgendwie in mein Hirn eingebaut und bekomme ihn da ohne Schlaganfall oder Demenz wahrscheinlich nicht mehr raus. Dass man in jungen Jahren leichter lernt, stimmt ja im Prinzip auch. Engländer sagen entsprechend: »You can’t teach an old dog new tricks.« Gerade diesen Sommer aber stand ich das erste Mal auf einem Stand-up-Brett, dabei stehe ich seit 30 Jahren auf Bühnenbrettern und mache Stand-up. Da bin ich schon oft baden gegangen, nur auf dem Wackelbrett erstaunlicherweise nicht. Das fühlte sich ein bisschen an wie übers Wasser zu laufen. Wobei ich die meiste Zeit auf allen vieren stand. »Old dog« eben …