Festkörperphysik: Topologische Materialien

Hasan, M. Z., Kane, C. L.: Colloquium: Topological Insulators. In: Reviews of Modern Physics 82, 2010

Qi, X.-L., Zhang, S.-C.: Topological Insulators and Superconductors In: Reviews of Modern Physics 83, 2011

Wehling, T. O. et al.: Dirac Materials. In: Advances in Physics 63, S. 1–76, 2014

Zhang, T. et al.: Catalogue of Topological Electronic Materials. In: arXiv 1807.08756, 2018

Kane, C. and Mele, E.: Quantum Spin Hall Effect in Graphene. In: Physical Review Letters 95, 2005

Molenkamp, L. et al.: Quantum Spin Hall Insulator State in HgTe Quantum Wells. In: Science 318, S. 766–770, 2007

Bloch, I. et al.: Measuring the Chern Number of Hofstadter Bands with Ultracold Bosonic Atoms. In: Nature Physics 11, S. 162–166, 2015

Hasan, M. and Moore, J.: Three-dimensionale Topological Insulators. In: Annual Review of Condensed Matter Physics 2, S. 55–78, 2010

Kern, K. et al.: A Natural Topological Insulator. In: Nano Letters 13, S. 1179–1184, 2013

Von Klitzing, K.: The Quantized Hall Effect. In: Review of Modern Physics 58, 1986

Thouless, D. J. et al.: Quantized Hall Conductance in a Two-dimensional Periodic Potential. In: Physical Review Letters 49, 1982