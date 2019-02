Teilchenphysik: Was kommt nach dem LHC?

Physiker haben Pläne für einen Nachfolger des Large Hadron Collider (LHC) am Genfer Kernforschungszentrum CERN präsentiert: Der Future Circular Collider (FCC) soll in einem 100 Kilometer langen Kreistunnel unter Genf Platz finden und subatomare Teilchen auf noch höhere Energien be- schleunigen als der 27 Kilometer lange LHC. Die neue Maschine könnte um das Jahr 2040 in Betrieb gehen, heißt es in der ausführlichen Konzeptstudie, an der 1300 Wissenschaftler mitgeschrieben haben ...