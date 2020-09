Wissenschaftsgeschichte: Was uns die Klassiker heute sagen

Quellen

Cahalan, S.: The great pretender. The undercover mission that changed our understanding of madness. Cannongate, 2020

Crivelli, C. et al.: Reading emotions from faces in two indigenous societies. Journal of Experimental Psychology: General 145, 2016

Griggs, R. A.: The disappearance of independence in textbook coverage of Asch’s social pressure experiments. Teaching in Psychology 42, 2016

Haslam, S. A., Reicher, S.: Social psychology: Revisiting the classic studies. Sage Publications, 2012

Perry, G. et al.: Credibility and incredulity in Milgram’s obedience experiments: A reanalysis of an unpublished test. Social Psychology Quarterly 10.1177/0190272519861952, 2019

Literaturtipp

Chambers, C.: The 7 deadly sins of psychology. Princeton University Press, 2019. Der britische Psychologe Chris Chambers über die »Todsünden« seines Fachs. Eine erhellende Lektüre!