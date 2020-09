Paläontologie: Harte Fakten für weiche Eier

Blackburn, D. G.: Standardized criteria for the recognition of reproductive modes in squamate reptiles. Herpetologica 49, 1993

Blackburn, D. G., Sidor, C. A.: Evolution of viviparous reproduction in Paleozoic and Mesozoic reptiles. International Journal of Developmental Biology 58, 2014

Caldwell, M. W., Lee, M. S. Y.: Live birth in Cretaceous marine lizards (mosasauroids). Proceedings of the Royal Society B 268, 2001

Carpenter, K. et al. (Hg.): Dinosaur Eggs and Babies. Cambridge University Press, 1994

Field, D. J. et al.: Pelagic neonatal fossils support viviparity and precocial life history of Cretaceous mosasaurs. Palaeontology 58, 2015

Legendre, L. J. et al.: A giant soft-shelled egg from the Late Cretaceous of Antarctica. Nature 583, 2020

Norell, M. A. et al.: A nesting dinosaur. Nature 378, 1995

Norell, M. A. et al.: The first dinosaur egg was soft. Nature 583, 2020

Reguero, M. A. et al.: Late Cretaceous dinosaurs from the James Ross Basin, West Antarctica. In: Hambrey, M. J. et al. (Hg.): Antarctic Palaeoenvironments and Earth-Surface Processes. Geological Society, 2013

Schweitzer, M. H. et al.: Molecular preservation in Late Cretaceous sauropod dinosaur eggshells. Proceedings of the Royal Society B 272, 2005

Wiemann, J. et al.: Dinosaur egg colour had a single evolutionary origin. Nature 563, 2018