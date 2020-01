Astronomie: Weißer Zwerg knabbert an Exoplanet

Astronomen haben ein besonderes Sternsystem aufgespürt, in dem ein Weißer Zwerg das Gas eines nahen Riesenplaneten aufsaugt. Bisher hielten Experten die ferne Region des Weltalls für ein Doppelsternsystem, in dem zwei Weiße Zwerge um einen gemeinsamen Schwerpunkt kreisen. Ein Team um Boris Gänsicke von der University of Warwick hat nun mit dem Very Large Telescope in Chile genauer hingesehen und die Zusammensetzung des Lichts von WD J0914+1914 analysiert.

Die Forscher fanden dabei klare Indizien dafür, dass es sich bei dem System bloß um einen einzelnen Zwergstern handelt, der aber von einer Trümmerscheibe umgeben ist …