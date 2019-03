Kognition : Eine Frage der Intelligenz

Literaturtipp

Neubauer, A.: Mach, was du kannst. DVA, München 2018

Wissenschaftlich fundiertes Plädoyer dafür, bei der Berufs- und Studienwahl kognitive Fähigkeiten stärker zu gewichten als Interessen

Quellen

Berkowitz, M., Stern, E.: Which Cognitive Abilities Make the Difference? Predicting Academic Achievements in Advanced STEM Studies. In: Journal of Intelligence 6, 48, 2018

Gensowski, M.: Personality, IQ, and Lifetime Earnings. In: Labour Economics 51, S. 170–183, 2018

Makel, M. et al.: When Lightning Strikes twice: Profoundly Gifted, Profoundly Accomplished. In: Psychological Science 27, S. 1004–1018, 2016

Ritchie, S. J., Tucker-Drob, E. M.: How Much Does Education Improve Intelligence? A Meta-analysis. In: Psychological Science 29, S. 1353-1369, 2018