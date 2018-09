Macar, F. et al.: The Supplementary Motor Area in Motor and Perceptual Time Processing: fMRI Studies. In: Cognitive Processing 7, S. 89–94, 2006

Buhusi, C. V., Meck W. H.: What Makes us Tick? Functional and Neural Mechanisms of Interval Timing. In: Nature Reviews Neuroscience 6, S. 755–765, 2005