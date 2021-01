Brown, A. S.: A review of the tip-of-the-tongue experience. Psychological Bulletin 109, 1991Dietrich, R., Gerwien, J.: Psycholinguistik – Eine Einführung. J. B. Metzler, 3. Auflage 2017Meyer, A. S., Bock, K.: The tip-of-the-tongue ­phenomenon: Blocking or partial activation? Memory & Cognition 20, 1992