Debattenkultur: Der Umstrittene

Nur wenige, die sich nach einem persönlichen Vorbild im Tierreich umsehen, dürften den Hummer wählen. Jordan Peterson von der University of Toronto beruft sich jedoch regelmäßig auf das Krustentier, wenn er die Welt erklärt. Und das tut er mit Erfolg: Die »New York Times« nannte ihn 2018 einen der »wichtigsten Intellektuellen des Westens«.

Auf einen Blick Medienhype und Seelenheil In aufgeheizten Debatten etwa über »politisch korrekte« Sprache oder Feminismus tritt der Psychologe Jordan Peterson oft als Kritiker eines vermeintlich linken Mainstreams auf. Der Bestsellerautor und Vortragsreisende inszeniert sich medial geschickt, scheut aber auch den intellektuellen Diskurs über Gleichheit und Gerechtigkeit nicht. Petersons Ratschläge für ein »gutes Leben« erreichen ein Millionenpublikum. Während er den einen Mut spendet, bringt er andere mit provokanten Thesen gegen sich auf.

Der heute 59-jährige Psychologe erforscht eigentlich die menschliche Persönlichkeit. In einer seiner meist­zitierten Studien zeigte er, was kreative Menschen von weniger schöpferischen Geistern unterscheidet: Sie beachten vermeintlich unwichtige Details stärker. In seinem Fach ist er geachtet – mehr als 11 000-mal zitierten andere Wissenschaftler seine Arbeiten. Doch sein Ruhm gründet viel mehr auf einer Art distinguiertem Konservatismus, für den ihn politisch eher rechts stehende Menschen als klugen Vordenker feiern, Linke dagegen als Demagogen verdammen ...