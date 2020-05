Kinder- und Jugendpsychiatrie: Wer rückfällig wird

Rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen, die aus einer psychiatrischen Klinik in Kanada entlassen werden, kehren innerhalb von zehn Jahren zurück. Zwei Drittel der Rückfälle erfolgen sogar innerhalb von 90 Tagen. Das ergab eine Studie von Forschern um den Psychologen David Miller von der University of New Brunswick…