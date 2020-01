Gedächtnis: Wer schneller lernt, vergisst langsamer

Fair ist das nicht, was Gedächtnisforscher in den USA herausgefunden haben. Wer langsam lernt, kann sich zwar mit viel Übung verbessern. Doch ungerechterweise gibt es Menschen, die rundum leichter lernen: schneller und dann auch noch nachhaltiger. Denn Lerngeschwindigkeit und Langzeitgedächtnis hängen zusammen, berichten die Psychologin Kathleen McDermott und ihr Kollege Christopher Zerr von der Washington University in St. Louis …