Durch den wachsenden Einsatz von Antibiotika entwickeln immer mehr Bakterien Resistenzen, so dass in naher Zukunft einige Infektionskrankheiten nicht mehr behandelbar sein könnten, warnt ein internationales Forscherteam. Die Wissenschaftler um Eili Klein vom Center for Disease Dynamics, Economics & Policy in Washington (USA) hatten die Antibiotikaverkaufszahlen von 2000 bis 2015 in 76 Ländern der Erde analysiert. Dabei zeigte sich, dass der durchschnittliche Verbrauch pro Kopf in diesem Zeitraum um 39 Prozent anwuchs …