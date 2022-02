Energietechnik: Wettlauf zum ersten Fusionsreaktor

Auf einen Blick Turbo aus der Privatwirtschaft Bei der Verschmelzung zweier Wasserstoffkerne werden ungeheure Energiemengen frei. Deshalb wollen Ingenieure schon seit den 1950er Jahren den Prozess, der unsere Sonne antreibt, in Kraftwerken nutzbar machen. Die Bändigung des heißen Plasmas erwies sich jedoch als überaus anspruchsvoll und erfordert komplizierte und teure Geräte. Groß angelegte Forschungsvorhaben kamen daher nur langsam voran. Neue Materialien, Fortschritte bei Computersimula­tionen und alternative Konzepte könnten Abkürzungen ermöglichen. Unternehmen warben dafür zuletzt üppige Finanzmittel ein.

Auf den ersten Blick wirkt das alte 450-Seelen-Dorf Culham westlich von London nicht wie ein Ort, an dem eine Schlüsseltechnologie der Zukunft entwickelt wird. Aber von 2022 an soll hier auf einem ehemaligen Flugfeld in einem glänzenden Gebäude aus Glas und Stahl ein Experiment starten, das der Menschheit vielleicht einen Weg weist, wie sie im 21. Jahrhundert und darüber hinaus ihren Bedarf an sauberer Energie decken kann.

Der Forschungsgegenstand ist die Kernfusion. Deren kommerzielle Nutzung ist einem spöttischen Bonmot zufolge seit Jahrzehnten konstant 30 Jahre entfernt. Doch nun scheint die Marktreife etwas näher zu rücken. Laut einer im Oktober 2021 durchgeführten Umfrage des Branchenverbands Fusion Industry Association (FIA) engagieren sich in dem Sektor inzwischen weltweit mehr als 30 Firmen. Davon haben 18 Angaben zu ihrer Finanzierung gemacht. Demzufolge hatten sie zu dem Zeitpunkt bereits insgesamt mehrere Milliarden US-Dollar eingeworben, die fast ausschließlich aus Privatinvestitionen stammen. Für die rasche Entwicklung waren Fortschritte in der Materialforschung und in der Computertechnik ausschlaggebend. Sie ermöglichen heute wagemutigere technologische Ansätze, die über die etablierten Konstruktionen hinausgehen, auf die nationale und internationale Wissenschaftsbehörden bislang setzen …