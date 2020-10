Simulationen: Wie ein Klimamodell entsteht

Armin Iske und Stephan Juricke

Armin Iske ist seit 2005 Professor am Fachbereich Mathematik der Universität Hamburg. Er forscht an der numerischen Simulation fluiddynamischer Anwendungen. Stephan Juricke ist Klimamodellierer an der ­Jacobs University Bremen sowie dem Alfred-Wegener-Institut und untersucht Strömungen im Ozean und des Meereises. Beide Wissenschaftler arbeiten im Verbundprojekt mehrerer norddeutscher Institutionen »Energy Transfers in Atmosphere and Ocean«. Es beschäftigt sich unter anderem damit, wie Vorgänge zur lokalen Energieverteilung in verlässlichere Klimamodelle einfließen können.