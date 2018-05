Auf einen Blick Neue Impulse für bewährtes Prinzip Drehstromantriebe stecken seit dem 19. Jahrhundert in zahllosen Industriemaschinen. Sie sind robust und setzen elektrische Energie mit hohem Wirkungsgrad in mechanische Bewegung um. Für den mobilen Einsatz erhöhen Ingenieure die pro Motorgewicht erreichbare Leistung – durch höhere Drehzahlen, bessere Kühlung, stärkere Magneten, moderne Elektronik und Computersteuerung. Prototypen in den Laboren und Entwicklungen für den Rennsport übertreffen bereits die besten Verbrenner. Die Herausforderung ist nun, die Ansätze auf Serienmodelle zu übertragen.

Elektrische Maschinen gibt es schon seit fast 200 Jahren. Den ersten praxistauglichen Elektromotor, der über das Stadium von reinen Demonstratoren hinausging, hat der Ingenieur Moritz Jacobi 1834 in Königsberg gebaut. Was also soll nach einer so langen Zeit heute noch Neues zu entwickeln sein?

Tatsächlich aber war der Fortschritt in den letzten zwei Jahrzehnten rasant. Das liegt einerseits an modernen Materialien, zum Beispiel starken Magneten aus Seltenen Erden, andererseits an leistungsfähigen Rechnern und elektronischen Bauteilen, die inzwischen komplexe Regelungen mit zuvor ungeahnter Schnelligkeit und Präzision ausführen.

Ähnlich wie auch bei Verbrennungsmotoren gibt es ganz verschiedene Varianten von Elektromotoren. Ihr Funktionsprinzip basiert auf der Anziehungskraft von Magnetfeldern. Grundsätzlich unterscheidet man Gleichstrommaschinen mit feststehendem Magnetfeld und Drehstrommaschinen mit rotierendem Magnetfeld …