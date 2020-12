Freistetters Formelwelt: Wie man ein Sofa um die Ecke bringt

Unter dem Titel »Moving Furniture Through a Hallway« erschien 1966 im Journal der »Society for Industrial and Applied Mathematics« eine ungewöhnliche Frage von Leo Moser, die mit der Form von Möbelstücken zu tun hat.

Irgendwie muss der Autor in seinem Arbeitsleben als Mathematiker auf die Idee gekommen sein, sich mit dem Transport von sperrigem Hausrat zu beschäftigen. Moser wurde 1921 in Wien geboren und siedelte 1924 nach Kanada über. Da er zu dem Zeitpunkt erst drei Jahre alt war, ist es eher unwahrscheinlich, dass er damals beim Möbelpacken half. Dennoch lautete die Frage, die er 1966 offiziell der Welt stellte: Wie sieht die größtmögliche Fläche aus, die sich um die Ecke eines L-förmigen Korridors mit Breite eins manövrieren lässt …