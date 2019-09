Schizophrenie: Die Macht der Erwartung

Cassidy, C. M. et al.: A perceptual inference mechanism for hallucinations linked to striatal dopaminel. Current Biology 28, 2018

Dima, D. et al.: Reduced P300 and P600 amplitude in the hollow-mask illusion in patients with schizophrenia. Psychiatry Research 191, 2011

Horga, G. et al.: Deficits in predictive coding underlie hallucinations in schizophrenia. Journal of Neuroscience 34, 2014

Keane, B. P. et al.: Reduced depth inversion illusions in schizophrenia are state-specific and occur for multiple object types and viewing conditions. Journal of Abnormal Psychology 122, 2013

Powers, A. R. et al.: Pavlovian conditioning-induced hallucinations result from overweighting of perceptual priors. Science 357, 2017