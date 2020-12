Psychosen: Eine rätselhafte Verbindung

Jefsen, O. H. et al.: Is early blindness protective of psychosis or are we turning a blind eye to the lack of statistical power? Schizophrenia Bulletin sbaa048, 2020

Morgan, V. A. et al.: Congenital blindness is protective for schizophrenia and other psychotic illness. A whole-population study. Schizophrenia Research 202, 2018

Nikitova, N. et al.: The audio-visual abnormalities questionnaire (AVAQ): Development and validation of a new instrument for assessing anomalies in sensory perception in schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia Research 209, 2019

Pollak, T. A., Corlett, P. R.: Blindness, psychosis, and the visual construction of the world. Schizophrenia Bulletin sbz098, 2019