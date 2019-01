Digitalisierung: Schaden Smartphones unseren Kindern?

Lemola, S. et al.: Adolescents’ Electronic Media Use at Night, Sleep Disturbance, and Depressive Symptoms in the Smartphone Age. In: Journal of Youth and Adolescence 44, S. 405–418, 2015

Sherman, L. E. et al.: The Power of the Like in Adolescence: Effects of Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media. In: Science, 27(7), 1027–1035, 2016

Twenge, J. M. et al.: Sexual Inactivity during Young Adulthood Is More Common among U.S. Millennials and iGen: Age, Period, and Cohort Effects on Having no Sexual Partners after Age 18. In: Archives of Sexual Behavior, 46, 433-440, 2017

Uncapher, M. R. et al.: Media Multitasking and Cognitive, Psychological, Neural, and Learning Differences. In: Pediatrics, 140(Supplement 2), S. 62-S66, 2017

Verduyn, P. et al.: Do Social Network Sites Enhance or Undermine Subjective Well-Being? A Critical Review. In: Social Issues and Policy Review 11, S. 274–302, 2017

Vossen, H., Valkenburg, P. M.: Do Social Media Foster or Curtail Adolescents’ Empathy? A Longitudinal Study. In: Computers in Human Behavior 63, S. 118-124, 2016

DAK-Studie 2017: So süchtig machen WhatsApp, Instagram und Co.