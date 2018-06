Auf einen Blick Arbeitsfeld Psyche Psychotherapeuten diagnostizieren und behandeln psychische Störungen. Sie besprechen mit ihren Patienten aktuelle Symptome sowie zwischenmenschliche Konflikte und helfen ihnen, schmerzliche Erlebnisse zu verarbeiten. Dabei wenden sie verschiedene Verfahren wie zum Beispiel die Verhaltenstherapie oder die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie an. Mitunter haben sie sehr unterschiedliche Ausbildungen genossen. Die drei großen Gruppen sind Psychologische Psychotherapeuten, Ärztliche Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Darüber hinaus sind auch Heilpraktiker für Psychotherapie befugt, Menschen mit psychischen Erkrankungen zu behandeln.

Psychologe, Psychiater, Psychotherapeut – nicht nur für Patienten sind die Berufe, die sich mit der Psyche beschäftigen, schwer auseinanderzuhalten. Auch wer sich selbst dazu entscheidet, Menschen in seelischen Krisen unterstützen zu wollen, hat die Qual der Wahl. In Deutschland gibt es zwei Möglichkeiten, Psychotherapie anzubieten: die Approbation, also die staatliche Zulassung zu Heilberufen, die ursprünglich Ärzten vorbehalten war; und die Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz. Die verschiedenen Arten von Psychotherapeuten unterscheiden sich mitunter stark in ihrer therapeutischen Ausrichtung und in der Qualität ihrer Ausbildung …