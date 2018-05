Einstein, A.: Die Ursache der Mäanderbildung der Flußläufe und des sogenannten Baerschen Gesetzes. In: Die Naturwissenschaften 14, S. 223 -224, 1926

Herwig, H. et al.: Sind Sekundärströmungen noch zeitgemäß?. In: Forschung im Ingenieurwesen 69, S. 115-119, 2005

Yeo, J. C. et al.: Label-Free Extraction of Extracellular Vesicles Using Centrifugal Microfluidics. In: Biomicrofluidics 12, 024103, 2018