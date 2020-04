Verhalten: Wo Gewohnheiten entstehen

Nicht nur beim Menschen, auch bei Tieren gibt es viele automatische Verhaltensmuster. Wo im Gehirn Gewohnheiten entstehen, hat nun ein Team um Kyle Smith vom Dartmouth College in einem Experiment mit Ratten ergründet. Dazu trainierten die Forscher die Tiere darauf, sich in einem kreuzförmigen Labyrinth zu bewegen, in dem immer an derselben Stelle ein Leckerli auf sie wartete. In früheren Untersuchungen hatten die Wissenschafftler bereits herausgefunden, dass die Aktivität in einer speziellen Region im Gehirn, dem dorsolateralen Striatum, damit zusammenhing, wie souverän die Tiere die Aufgabe meisterten. In ihrem aktuellen Experiment erhöhten oder dämpften sie die Aktivität des Areals daher mit Hilfe von Methoden aus der Optogenetik. Dabei werden …