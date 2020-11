Wahrnehmung: Magie entsteht im Kopf

Barnhart, A. et al.: Microsaccades reflect the dynamics of misdirected attention in magic. Journal of Eye Movement Research 12, 2019

Macknik, S. L. et al.: Attention and awareness in stage magic: Turning tricks into research. Nature Reviews Neuroscience 9, 2008

Otero-Millan, J. et al.: Stronger misdirection in curved than in straight motion. Frontiers in Human Neuroscience 5, 2011

Rieiro, H. et al.: Perceptual elements in Penn & Teller’s »Cups and Balls« magic trick. PeerJ 1, 2013