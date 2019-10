Biologie: Zitteraalart stellt Schockrekord auf

Seit der Erstbeschreibung im Jahr 1766 gilt der Zitteraal als einzige Art seiner Gattung. Die südamerikanischen Tiere sind bekannt dafür, dass sie mit Hilfe elektrischer Reize navigieren – und heftige Stromschläge bei der Jagd und zur Selbstverteidigung nutzen. Nun hat ein internationales Forscherteam entdeckt, dass sich die vermeintlich einzige Zitteraalspezies in Wirklichkeit in drei äußerlich kaum unterscheidbare Arten aufteilt, wie Wissenschaftler um David de Santana vom National Museum of Natural History in Washington berichten …