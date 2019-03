Nachtruhe: Zu wenig Schlaf macht schmerzempfindlich

Wer nachts nicht genügend Schlaf bekommt, ist am nächsten Tag in der Regel nicht nur müder, sondern reagiert auch intensiver auf Schmerzreize. Das berichtet ein Team um Adam J. Krause von der University of California in Berkeley. Die Forscher untersuchten das Schmerzempfinden von 25 gesunden Versuchsteilnehmern, während diese im Hirnscanner lagen. Dazu verabreichten sie ihnen am Bein immer stärker werdende Hitzereize, welche die Probanden im Schnitt ab einer Temperatur von knapp 44 Grad Celsius als unangenehm empfanden.

Anschließend hielten die Wissenschaftler die Versuchspersonen im Schlaflabor eine Nacht lang wach und wiederholten am nächsten Tag das Hitzeexperiment. Nun begannen die Teilnehmer im Mittel bereits ab einer Temperatur von 41,6 Grad Celsius von leichten Schmerzen zu berichten.

Die Ursache dafür meinen Krause und seine Kollegen im Gehirn der Probanden ausgemacht zu haben: Bei Schlafmangel reagierte der somatosensorische Kortex, der eine zentrale Rolle bei der Schmerzwahrnehmung spielt, heftiger auf die Hitzereize als im ausgeschlafenen Zustand. Gleichzeitig nahm die Aktivität in der Inselrinde und im Nucleus accumbens ab. Die Insula ist an der Bewertung von Schmerzen beteiligt, während der Nucleus accumbens ein wichtiger Bestandteil des neuronalen Belohnungssystems ist, das über die Ausschüttung von Neurotransmittern Schmerzen dämpfen kann. »Schlafmangel verstärkt also nicht nur die Aktivität von Hirnregionen, die Schmerzen wahrnehmen, er blockiert gleichzeitig auch jene Zentren, die für die Schmerzlinderung zuständig sind«, schlussfolgert Studienautor Matthew P. Walker.

Eine Onlineuntersuchung mit 230 Erwachsenen, die mehrere Tage lang über ihr Schlafpensum und ihre Schmerzempfindlichkeit Buch führten, zeigt zudem, dass der Effekt im Alltag ebenfalls aufzutreten scheint: Schon geringfügige Verschiebungen in unserem Schlaf-wach-Rhythmus beeinflussen offenbar, wie gut wir physisches Leid wegstecken.