Astronomie: Zusammenstoß zweier Exoplaneten

Astronomen haben eine ungewöhnliche Beobachtung in der Nähe des 1700 Lichtjahre entfernten Sterns Kepler-107 gemacht: Die beiden in­nersten Planeten des Systems sind etwa dreimal so groß wie die Erde, haben aber stark unterschiedliche Massen, wie Forscher um Aldo S. Bonomo vom Osservatorio Astrofisico di Torino mit Hilfe des HARPS-N-­Spektrografen auf La Palma ermittelten. Während der innere Planet Kepler-107b rund das Dreifache der Masse unserer Erde auf die Waage bringt, ist sein Schwesterplanet Kepler-107c wohl mehr als zweieinhalbmal so schwer wie dieser ...