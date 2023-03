Festkörperphysik: Magie im Flachland

Mak, K. F. et al.: The valley effect in MoS2 transistors. Science 344, 2014

Mak, K. F. et al.: Simulation of Hubbard model physics in WSe2/WS2 moiré superlattices. Nature 579, 2020

Shan, J. et al.: Correlated insulating states at fractional fillings of moiré superlattices. Nature 587, 2020

Shan, J. et al.: Quantum anomalous Hall effect from intertwined moiré bands. Nature 600, 2021

Wang, Z. et al.: Evidence of high-temperature exciton condensation in two-dimensional atomic double layers. Nature 574, 2019