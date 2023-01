2023 BU: Asteroid kommt der Erde näher als Satelliten

Der Asteroid 2023 BU kommt in der Nacht zum Freitag der Erde so nah, wie es eben geht, ohne sie zu treffen. In nur rund 3600 Kilometer Höhe wird der Brocken um halb zwei Uhr nachts deutscher Zeit die Südspitze Südamerikas passieren – das ist lediglich etwa ein Zehntel der Entfernung zu Wetter- und Kommunikationssatelliten auf geosynchronen Umlaufbahnen. Laut einer Analyse durch das NASA-System »Scout« zur Einschätzung der Gefahr durch erdnahe Asteroiden besteht keine Gefahr, dass 2023 BU die Erde tatsächlich trifft. Und selbst wenn, wäre der Brocken harmlos – mit seinem geschätzten Durchmesser von 3,5 bis 8,5 Metern würde er fast vollständig in der Atmosphäre verglühen.

Weil das gute Stück so klein ist, wurde der Asteroid 2023 BU auch erst vor wenigen Tagen entdeckt. Am 21. Januar spürte ihn der russische Amateurastronom Gennadi Borisow am Himmel auf, in den Folgetagen beobachteten ihn andere Observatorien ebenfalls, so dass seine Bahn genau genug bestimmt werden konnte, um einen Einschlag auf der Erde auszuschließen. Borisow ist bekannt als Entdecker des etwas spektakuläreren Objekts 2I/Borisov, einem interstellaren Kometen, der 2019 im Sonnensystem auftauchte. Seine neue Entdeckung dürfte dagegen nur wenig Aufsehen erregen.

Umgekehrt hat die enge Begegnung mit der Erde für BU 2023 jedoch dramatische Folgen. Die Schwerkraft des Planeten ändert seine Bahn deutlich – der Asteroid führt quasi ein unfreiwilliges Swing-by-Manöver durch. Bisher umrundete der Asteroid die Sonne in 359 Tagen auf einem beinahe kreisförmigen, erdähnlichen Orbit. Nach der Begegnung wird er laut den Berechnungen von Fachleuten der NASA auf einer elliptischen Bahn kreisen, deren entferntester Punkt von der Sonne etwa auf halber Strecke zwischen den Bahnen von Erde und Mars liegt. Ein Umlauf wird dann 425 Tage dauern.