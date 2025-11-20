3I/ATLAS: NASA veröffentlicht neue Bilder des interstellaren Besuchers

Lange hatte die Raumfahrtbehörde NASA schweigen müssen, da der mehr als sechswöchige Shutdown der US-amerikanischen Regierung jegliche Öffentlichkeitsarbeit unmöglich machte. Nun ist die NASA mit einem Feuerwerk an neuen Bildern und Erkenntnissen über den interstellaren Besucher, den Kometen 3I/ATLAS, zurück.

Gleich drei Raumsonden beobachteten den Schweifstern vom Roten Planeten aus: Es sind der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), die Sonde MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) und der Marsrover Perseverance. Alle drei wurden dafür genutzt, 3I/ATLAS bei seiner dichtesten Annäherung an den Mars am 4. Oktober 2025 mit den jeweiligen Bordkameras zu fotografieren. Der interstellare Komet war bis auf 30 Millionen Kilometer herangekommen, das entspricht einem Fünftel des Abstands der Erde zur Sonne. Unserem Planeten nähert sich 3I/ATLAS am 19. Dezember 2025 allerdings nur bis auf 270 Millionen Kilometer, was etwa die neunfache Distanz ist.

Die schärfsten Bilder gelangen dem Mars Reconnaissance Orbiter, der über das größte und leistungsfähigste Teleskop auf dem Mars verfügt. Es gehört zur Kamera HiRISE, dem High Resolution Imaging Science Experiment, und dient normalerweise der detaillierten Kartierung der Marsoberfläche mit einer Auflösung von wenigen Metern. Mit einem Hauptspiegeldurchmesser von 50 Zentimetern ist es sehr lichtstark, hat aber ein vergleichsweise kleines Gesichtsfeld.