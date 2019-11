Mobilfunk: 5G wird weltweit die Wettervorhersage stören

Gemessen werden diese Störsignale in der Einheit Dezibel Watt (dBW). Laut der US-Weltraumorganisation sollte das Rauschen auf -52,4 dBW beschränkt bleiben, eine Forderung, der sich die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) größenordnungsmäßig angeschlossen hatte. Die europäischen Regulierungsbehörden hatten einen höheren Wert von -42 dBW ins Spiel gebracht, ihr US-Pendant hingegen gar -20 dBW. Der Kompromiss sieht nun -33 dBW bis September 2027 und -39 dBW für die Zeit danach vor.

Ob dies reicht, um die Datensammlung der Wettersatelliten zu schützen, ist offen. In einem Statement verurteilte das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage im südenglischen Reading die Maßnahme als unzureichend. Einmal mehr sei der Wissenschaft in einer wichtigen Frage kein Gehör geschenkt geworden, schreibt die Einrichtung. Wirtschaftliche Interessen würden nach wie vor stärker gewichtet, selbst in Zeiten, in denen die Gesellschaft den Preis dafür zahlen müsse, dass die Warnungen der Wissenschaft zur bevorstehenden Klimakrise in den Wind geschlagen wurden.