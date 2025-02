Çatalhöyük : War die erste Stadt der Menschheitsgeschichte gar keine Stadt?

Breitete sich so das Neolithikum aus?

Die Bauern von Çatalhöyük mussten demnach wahre Meister der neolithischen Lebensweise gewesen sein. Üppige Ernten nährten ihre Gemeinschaft, die zu einer Stadt heranwuchs. Bald schon zogen die Menschen aus dem dicht besiedelten Ort fort und exportierten das Bauerntum in andere Gegenden Anatoliens. So breitete sich das Neolithikum allmählich aus. Dieses Szenario ergebe sich, weil Çatalhöyük derart groß war, vermuten Archäologen.

Doch sind die in die Tausende gehenden Bevölkerungszahlen wirklich plausibel? Und lassen sie sich tatsächlich aus den Überresten von Çatalhöyük ableiten? Diese Fragen stellten sich die Archäologen Ian Kuijt von der University of Notre Dame in den USA und Arkadiusz Marciniak von der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen. Das Fazit der Forscher: Es sei sehr unwahrscheinlich, dass jemals 3500 bis 10 000 Menschen den Ort zur selben Zeit bewohnt hatten. Wie die beiden 2024 im »Journal of Anthropological Archaeology« berichten, lebten auf dem so genannten Osthügel von Çatalhöyük selbst zur Blütezeit wohl nur 600 bis 800 Individuen. Fachleute hätten sich allzu oft von der Größe des Ruinengeländes verleiten lassen und daraus auf die Einwohnerzahl geschlossen. Zudem beruhten ihre Schätzungen auf einer Fehlannahme: dass benachbarte Bauten zur selben Zeit errichtet wurden und über Generationen hinweg bewohnt waren. »Das ist ungefähr so, als würde man annehmen, dass jedes Hotel an einem Flughafen stets ausgebucht ist und alle Flughafenhotels in den vergangenen 50 Jahren gleichzeitig existierten«, erklärt Kuijt im Magazin »Science News«. Demnach hätten Forschende das Ausmaß des jungsteinzeitlichen Dorfs jahrzehntelang überschätzt.

Kuijt und Marciniak wählten eine andere Herangehensweise, um der Lebenswirklichkeit von Çatalhöyük näher zu kommen. Sie werteten die archäologischen Daten der Steinzeitsiedlung aus und prüften, wie sich in jüngerer Vergangenheit Dörfer entwickelten. In Çatalhöyük bestanden die Häuser aus Lehmziegeln. Von modernen Ortschaften mit Lehmbauten im Iran oder in Griechenland wissen Forscher, dass die Menschen in solchen Häusern überraschend kurz wohnten – bisweilen nicht einmal eine Generation lang. Gebäude aus Lehm sind reparaturanfällig. Spätestens nach 20 Jahren müssen sie ausgebessert werden. Und manches Haus verlassen die Bewohner ganz.

Für Kuijt und Marciniak ist zwar klar, dass sich die Neuzeit und das Neolithikum nicht direkt vergleichen lassen, doch Archäologen haben inzwischen an etlichen anatolischen und vorderasiatischen Fundorten Erkenntnisse über die Belegungsdauer neolithischer Wohnhäuser gesammelt. Vermutlich nutzte man diese nicht länger als eine Generation, vielleicht sogar kürzer, zwischen 10 bis 30 Jahren, wie es der Archäologe Peter Akkermans von der Universität Leiden bereits 2013 bei Ausgrabungen in Nordsyrien feststellte.

Menschen nutzen Gebäude

»Wohnst du noch oder lebst du schon?«, fragte eine schwedische Möbelhauskette in ihren Werbespots. Anders formuliert: Menschen nutzen Gebäude. Und sie nutzen deren unmittelbare Umgebung. Sie gehen in Gärten, auf Spielplätze, laufen in Straßen und über offene Plätze. Dabei sind solche Orte nicht durchweg zugänglich. Manches Gebäude kann verlassen oder gar zerfallen sein.

Diese Situation fanden Kuijt und Marciniak in dem traditionellen Dorf Yaprakhisar in der Zentraltürkei vor. Der Ort sei »ein Mosaik aus einzelnen Häusern, Straßen und Gehwegen, verlassenen Gebäuden, offenen Flächen und zerstörten Gebäuden«, schreiben sie. Ethnologische Berichte zeigen zudem, dass Dörfer aus viel mehr als nur Wohnhäusern bestehen. Gassen, kleine Höfe und Tierställe können ungefähr die Hälfte der bebauten Fläche ausmachen.

Nicht viel anders verhielt es sich offenbar in Çatalhöyük. Auch dort lebten in der Steinzeit Mensch und Tier Tür an Tür. Der Beleg dafür: meterdicker Mist. Ein Forschungsteam um Marta Portillo vom Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Barcelona wies 2019 in Schichten von Çatalhöyük stattliche Dungablagerungen nach. Zwischen den Wohnbauten waren also Nutztiere untergebracht.

Ein ganz normales Dorf

Marziniak, der selbst ein Grabungsprojekt auf dem Osthügel von Çatalhöyük leitet, sieht seine und Kuijts Überlegungen auch durch die eigenen Arbeiten bestätigt. Demnach siedelten die Bauern nicht flächendeckend auf dem Hügel. Auch waren die Häuseransammlungen im Lauf der Jahrhunderte unterschiedlich dicht bebaut und bewohnt. Manche Bauten standen irgendwann leer, andere Flächen blieben ganz offen, Gebäude wurden überbaut oder umgenutzt etwa als Speicher. Eine Forschergruppe um Jo-Hannah Plug von der University Liverpool berechnete 2021 im Fachblatt »Anatolian Studies«, dass phasenweise wohl fast die halbe Siedlung unbewohnt war.