Altern: Abfallstoff im Blut könnte Krebs begünstigen

Unser Stoffwechsel könnte mitverantwortlich dafür sein, dass das Krebsrisiko mit dem Alter steigt. Ein Team um den Krebsforscher John Blenis vom Weill Cornell Medicine College in New York stellte fest, dass sich im Blut älterer Menschen ein Abfallprodukt anhäuft, das Krebszellen aggressiver macht. Das Stoffwechselprodukt Methylmalonsäure spornt Krebszellen offenbar zum Wachsen an. Es bringe menschliche Zellen dazu, zahlreiche Gene abzulesen, die mit Krebserkrankungen in Verbindung stehen, berichten die Forscher in der Zeitschrift »Nature«.

Bisher galten sich ansammelnde DNA-Schäden als Grund, weshalb das Risiko, an Krebs zu erkranken, ab etwa 65 Jahren stark zunimmt. Im Lauf unseres Lebens sind wir zahlreichen potenziell krebserregenden Substanzen ausgesetzt; in unserem Erbgut sammeln sich immer mehr Mutationen an. Zwar haben wir körpereigene Reparaturmechanismen – irgendwann kommen diese aber nicht mehr hinterher. Dem Team um Blenis genügte diese Erklärung allerdings nicht: Auch altersbedingte Veränderungen an uns selbst, etwa im Stoffwechsel, könnten eine Krebs fördernde Umgebung schaffen, so die These der Forscher.

Um ihre Vermutung zu überprüfen, sammelten sie Blutproben von 30 gesunden Menschen, die 30 Jahre oder jünger waren, sowie von 30 Personen, die die 60 bereits überschritten hatten. Den flüssigen Anteil der Proben gaben sie zu menschlichen Zellkulturen. Während die Zellen, die mit »jungem Blut« behandelt worden waren, in den meisten Fällen normal weiterwuchsen, veränderten sich jene stark, die das alte Serum bekommen hatten: Sie hatten offenbar vergessen, welchem Zelltyp sie angehörten, und wucherten zudem in alle Richtungen. In ihrem Inneren konnten die Krebsforscher bestimmte Proteine nachweisen, die üblicherweise bei aggressiven Tumoren vorkommen.

Als mögliche Ursache identifizierte die Arbeitsgruppe Methylmalonsäure. Ihre Untersuchungen ergaben, dass in den Proben der älteren Spender im Schnitt etwa 50-mal mehr davon enthalten war als in denen der jüngeren. Durch die Zugabe der Substanz wurden in den Zellen mehr als 400 Gene stärker abgelesen, darunter eines mit dem Namen SOX4. Es codiert einen Transkriptionsfaktor, der das Ablesen zahlreicher Krebs fördernder Gene ankurbelt. Blockierten die Krebsforscher das SOX4-Gen, so dass es nicht mehr abgelesen wurde, konnte zugegebene Methylmalonsäure den Zellen kaum mehr etwas anhaben.