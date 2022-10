Coronavirus: Im Abwasser auf Varianten-Jagd

Virus im Darm statt in den Atemwegen?

Johnson, O'Connor und ihr Team haben die Suche noch nicht aufgegeben. Sie weisen die Variante weiterhin nach, und zwar in Mengen, die Johnson noch nie in Abwässern gesehen hat. Bei diesen Mengen – und in Verbindung mit den negativen Nasenabstrichen der Angestellten – fragt sich Johnson, ob die infizierte Person das Virus hauptsächlich in ihrem Darm und nicht in ihren Atemwegen hat. Das Team hofft, Stuhlproben von Angestellten analysieren zu können – es bemüht sich gerade um eine Ethikfreigabe für eine solche Studie.

Smruthi Karthikeyan, ein Computerbiologe an der University of California in San Diego, bemerkte etwas Ähnliches, als er Abwasserproben in Universitätsgebäuden analysierte. Einige Menschen scheiden noch Wochen nach dem Verschwinden von Atemwegsinfektionen und Symptomen große Mengen an genetischem Material von Sars-CoV-2 aus.

Kristian Andersen zufolge, einem Evolutionsbiologen bei Scripps Research in La Jolla, Kalifornien, kommen als Quelle für gefährliche Sars-CoV-2-Varianten wie Omikron chronische Darminfektionen in Frage. Die Immunzellen im Darm sind toleranter gegenüber Mikroorganismen als die in anderen Teilen des Körpers, so dass sich das Virus möglicherweise in Gegenwart eines gewissen – aber nicht zu starken – Immundrucks entwickeln kann. In den meisten Fällen werden solche Darminfektionen nicht auf andere übertragen, sagt Andersen – es sei denn, etwas im Körper verändert sich und das Virus wandert zurück in die Atemwege. »Dann besteht das Risiko, dass eine neue Variante wie Omikron entsteht.«

© Nature, nach Dave O’Connor and Marc Johnson ; Callaway, E.: These scientists traced a new coronavirus lineage to one office – through sewage. Nature 609, 2022; dt. Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Die kryptische Linie im Vergleich

Die Identifizierung der Person in Wisconsin könnte den Forschenden helfen zu verstehen, wie Varianten wie Omikron entstehen, fügt Andersen hinzu. »Die Detektivarbeit, die sie geleistet haben, ist unglaublich.« Selbst wenn die Forschungsgruppen keine Person identifizieren können, die die Wisconsin-Linie trägt, könnte die Untersuchung rätselhafter Linien wie dieser helfen, die Zukunft von Sars-CoV-2 vorherzusagen, sagt O'Connor. Die meisten der auffälligen Mutationen befinden sich im Spike-Protein, aber sein Team hat auch Veränderungen in Schlüsselregionen eines anderen Virusmoleküls identifiziert, die für die Immunität ebenfalls wichtig sein könnten.