Heuschrecken: Achillesferse des Schwarms enttarnt

Eine einzelne Heuschrecke kann wenig anrichten. Bei einem Schwarm sieht das ganz anders aus: An nur einem Tag kann ein solcher dieselbe Menge an Nahrung aufnehmen wie etwa 35 000 Menschen, twitterte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).

Was bringt die Tiere eigentlich dazu, sich zu Schwärmen zu vereinigen, die Milliarden Tiere umfassen und sich über tausende Quadratkilometer erstrecken können? Eine mögliche Antwort auf diese Frage hat ein Team um die Zoologen Xianhui Wang und Le Kang von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften nun gefunden: eine Chemikalie namens 4-Vinylanisol (4VA). Europäische Wanderheuschrecken (Locusta migratoria), die vor allem in Afrika, Vorder- und Ostasien Schäden in Millionenhöhe verursachen, stellen diesen Stoff offenbar her, sobald sich mehrere von ihnen zusammengefunden haben. Das lockt weitere Exemplare an, wie die Forscher beobachteten. Vielleicht, so schreiben sie in der Fachzeitschrift »Nature«, könnten ihre Erkenntnisse dabei helfen, neue Ansätze zur Vorhersage und Kontrolle von Insektenschwärmen zu entwickeln.

Heuschrecken-Lockstoff entdeckt

Bei einigen der insgesamt über 28 000 bekannten Heuschreckenarten lassen sich zwei Formen unterscheiden: eine solitäre (einzeln lebende) und eine gregäre (schwarmbildende). Sind die Bedingungen günstig, schließen sich die Larven – Nymphen genannt – schon kurz nach dem Schlüpfen zu großen Schwärmen zusammen. Wegen ihres unterschiedlichen Verhaltens wurden die beiden Formen früher oft für jeweils eigenständige Spezies gehalten. Denn sie unterscheiden sich auch äußerlich: Vertreter der wandernden Form sind in der Regel etwas größer, dunkler gefärbt und haben stärkere Flügel. Das ermöglicht es den Tieren, im Schwarm Hunderte von Kilometern zurückzulegen.

Laden... © Andreas Vilcinskas, Justus-Liebig-Universität Gießen (Ausschnitt) Europäische Wanderheuschrecke | Dies ist ein gregäres Exemplar, erkennbar an der dunklen Färbung.

Die Europäische Wanderheuschrecke Wie ihr Name sagt, war die Europäische Wanderheuschrecke Locusta migratoria früher auch in unseren Breiten heimisch und löste Plagen aus. Bis ins 19. Jahrhundert sind in Europa noch Schwärme nachgewiesen worden. Mit der Entwässerung bestimmter Gebiete, insbesondere der Donau-Auen in Rumänien, haben sich die Bestände stark dezimiert; die Art kommt hier heute kaum noch vor. Dass sie sich hier im Zuge des Klimawandels erneut ausbreitet und zum Schädling entwickelt, gilt als unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen.

Schon lange vermuten Insektenforscher, dass hinter dem Phänomen der Schwarmbildung bestimmte Botenstoffe, so genannte Pheromone, stecken. Diese Chemikalien sind ein wichtiges Kommunikationsmittel unter Insekten: Sie helfen ihnen zum Beispiel dabei, einen Geschlechtspartner zu finden, die Harmonie in einer Kolonie aufrechtzuerhalten oder geeignete Stellen für die Eiablage und Nahrungsquellen auszumachen. In vorherigen Studien hatte das Team um Wang und Kang im Körper und Kot von Locusta migratoria bereits 35 leichtflüchtige Stoffe identifiziert. Nun untersuchten sie, welche davon vorwiegend von gregären Exemplaren hergestellt werden. Dabei stießen sie auf 4VA, eine süßlich riechende Substanz, die auch in manchen Pflanzen, zum Beispiel in Rosen, enthalten ist. Heuschrecken, die die Forscher einzeln aufgezogen hatten, stellten den Stoff erst dann her, wenn sie mit vier oder fünf Artgenossen zusammen in einen Käfig gesetzt wurden. Je größer die Gruppe, desto mehr davon produzierten die Heuschrecken. 4VA diene Heuschrecken als so genanntes Aggregationspheromon, schreiben die Autoren.