Adipositas: Mit Pillen und Spritzen gegen das Übergewicht

Einige Forscher befürchten allerdings, dass diese Medikamente der Besessenheit von schlanken Körpern, die in manchen Gesellschaften herrscht, Vorschub leisten. Schlankheit ist nicht immer ein guter Indikator für Gesundheit. »Ich zögere wirklich, mich für etwas zu begeistern, was meiner Meinung nach das Problem der Gewichtsstigmatisierung potenziell verschärfen könnte«, sagt Sarah Nutter, Psychologin an der University of Victoria in Kanada, die sich auf Gewichtsstigmatisierung und Körperbilder spezialisiert hat.

Es gibt noch viele offene Forschungsfragen, beispielsweise wer auf die Behandlung anspricht und ob die Menschen diese Medikamente ein Leben lang einnehmen müssen – was ein großes Hindernis für den Zugang zu diesen Medikamenten darstellen könnte, zumal sie sehr teuer sind: Die Injektionen kosten oft mehr als 1 000 US-Dollar pro Monat.

Dennoch feiern die Adipositasforscher die jüngsten Entwicklungen. Zum ersten Mal könnten Wissenschaftler das Gewicht auf pharmakologische Weise sicher verändern, sagt der Arzt und Wissenschaftler Matthias Tschöp, Geschäftsführer des Helmholtz-Zentrums in München. »Das ist tatsächlich ›der‹ transformative Durchbruch.«

Die Jagd nach Hormonen

Der Grundstein für den heutigen Erfolg wurde bereits vor Jahrzehnten gelegt, als Jeffrey Friedman herausfinden wollte, welche Genmutation die Mäuse in seinem Labor dazu brachte, so lange zu essen, bis sie fettleibig wurden. Im Jahr 1994 entdeckte der Molekulargenetiker von der Rockefeller University in New York City, dass das defekte Gen eigentlich Leptin codieren sollte, ein Hormon, das vom Fettgewebe produziert wird und ein Sättigungsgefühl hervorruft. Die Verabreichung von Leptin-Präparaten an Mäuse, denen dieses Hormon fehlte, verringerte deren Hunger und Körpergewicht.