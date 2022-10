Adipositas: Schlank gespritzt

»Im Lauf unserer Evolution war es nicht notwendig, Mechanismen zu entwickeln, die uns vor zu vielen Kalorien schützen« David Fäh, Ernährungsmediziner an der Berner Fachhochschule

Hinzu kommt, dass es nicht wirklich viel braucht, um Gewicht zuzulegen: Täglich 50 bis 100 Kilokalorien mehr als nötig, also beispielsweise zehn Gummibärchen, sorgen nach einem Jahr rein rechnerisch für zwei bis fünf Kilo mehr Fettmasse. Hat man erst einmal Fettpolster angelegt, ist man schnell in einem Teufelskreis gefangen: »Die Lust an der Bewegung wird weniger, und das Essverhalten verändert sich, man wird resistent nicht nur gegenüber Insulin, sondern auch gegenüber vielen anderen Hormonen, die Hunger und Sättigung regulieren«, sagt Fäh. Diesen Teufelskreis durchbrechen GLP-1-Medikamente teilweise, so dass Übergewichtige Hunger und Sättigung wieder besser wahrnehmen.

Reduziertes Gewicht zu halten, bleibt Herausforderung

Allerdings gilt: »Der Wirkstoff hilft nur, solange man ihn nimmt«, erklärt Fäh, der Semaglutid nicht als Wundermittel verstanden wissen möchte. »Der langfristige Erfolg dieser Medikamente steht und fällt mit parallel eingeführten Lebensstilveränderungen, die einer professionellen Begleitung bedürfen. Sonst verpufft der Effekt, sobald man das Mittel absetzt.« Daher ändert auch das Medikament nichts an der großen Herausforderung, die Adipositas-Betroffene zu bewältigen haben: »Über alle Studien hinweg schaffen es nur wenige Menschen, ihr Wunschgewicht dauerhaft zu halten«, sagt Fäh. Viele seien bereit, Einschränkungen für einen begrenzten Zeitraum hinzunehmen, aber danach fielen sie oft in die gleichen Verhaltensmuster zurück und das Gewicht stiege wie von einem Gummiband gezogen wieder an. »Das ist kein Versagen, das ist unsere biologische Ausstattung«, betont Blüher.

Eine Lösung könnte sein, das Medikament lebenslang einzunehmen. Langzeiterfahrungen mit GLP-1-Analoga in der Adipositas-Therapie fehlen jedoch. Immerhin existieren zehn Jahre Erfahrung in der Diabetestherapie, wobei das Mittel dort geringer dosiert ist. Blüher glaubt daher, dass die Medikamente auch für eine langfristige Therapie geeignet sein könnten. »Möglicherweise kommt für manche Patienten auch eine Intervalltherapie in Frage, hier fehlen uns aber noch Erfahrungswerte, das wird die Zukunft zeigen.« Positiv hervorzuheben sei, dass Diabetiker unter der Medikation weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen entwickelten, so Blüher. Die Ergebnisse einer entsprechenden Studie mit Nichtdiabetikern werden für Ende 2023 erwartet. Vorerst wird jedoch gelten: Wer sein Gewicht nach einer erfolgreichen Reduktion halten möchte, muss zwingend seinen Lebensstil und seine Ernährungsgewohnheiten ändern – und zwar dauerhaft.