Adjuvanzien: Warum der Novavax-Impfstoff einen Wirkverstärker braucht

Auf den ersten proteinbasierten Impfstoff gegen Sars-CoV-2 warten keineswegs nur Menschen, die sich vor den bislang zugelassenen genetischen Impfstoffen fürchten. Auch Fachleute wie STIKO-Präsident Thomas Mertens erwarten viel von solchen Präparaten. Er sehe dem Impfstoff von Novavax »mit großen Hoffnungen entgegen«, sagte er im Juni. Die Effektivität ist anscheinend ähnlich hoch wie die der mRNA-Impfstoffe und höher als bei den Vektorimpfstoffen. Eine im »New England Journal of Medicine« erschienene Studie mit 15 000 Probanden in England zeigte eine im Vergleich zur Kontrollgruppe rund 90 Prozent verringerte Wahrscheinlichkeit, sich mit der Alpha-Variante von Sars-CoV-2 anzustecken. Gleichzeitig waren die direkten Impfnebenwirkungen beim Novavax-Kandidaten in der Phase-III-Studie viel geringer als bei den mRNA-Impfstoffen. Der US-Hersteller ist im Zulassungsprozess unter den proteinbasierten Impfstoffen am weitesten fortgeschritten, in der europäischen Union läuft das Zulassungsverfahren im Rolling-Review-Prozess schon seit Februar 2021. Die EU-Kommission hat sich für den Fall der Zulassung 200 Millionen Dosen gesichert.

Der Eindruck, dass es sich dabei im Gegensatz zu mRNA- und Vektorimpfstoffen um eine »klassische« Technologie handelt, täuscht allerdings ein wenig. Die Firma selbst spricht von einer »innovativen firmeneigenen rekombinanten Nanopartikel«-Technologie. Das Vakzin wird in Insektenzellkulturen hergestellt – am Ende sind bis zu 14 Spike-Proteine von Sars-CoV-2 über eine verbindende Basis aneinandergekoppelt, eine Abbildung des Unternehmens zeigt einen kugelförmigen Nanopartikel. Für das Immunsystem gleicht das Konstrukt einem Virus, man spricht von »virus-like particle«.

Die Rolle der Adjuvanzien

Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied: Die Nanopartikel enthalten keine Erbsubstanz, und dadurch verursacht diese Impfung weniger Nebenwirkungen, denn RNA oder DNA, die in echten Erregern enthalten sind, verursachen eine heftige Impfreaktion. Dass diese bei proteinbasierten Impfstoffen schwächer ausfällt, ist jedoch nicht nur ein Vorteil. Sie weist auf die geringere Aktivierung der angeborenen Immunantwort hin – und diese befördert auch die Antikörperproduktion. »Bei stark aufgereinigten Impfstoffen fällt weg, was oft zu einer Aktivierung des angeborenen Immunsystems führt – zum Beispiel die Reste von Erbsubstanz«, sagt Eberhard Hildt, Leiter der Abteilung Virologie am Paul-Ehrlich-Institut (PEI), der deutschen Zulassungsbehörde für Impfstoffe.