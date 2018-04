Man nehme einen x-beliebigen Aufsatz über das Gehirn von Erwachsenen zur Hand, und die Chancen stehen gut, dass man darin folgende Erklärung findet: Nirgendwo im Gehirn entstehen nach Ende der Kindheit noch Nervenzellen, von zwei Ausnahmen abgesehen – dem Riechsystem und dem Hippocampus. Vor allem letzterer beschäftigt die Forscher, denn es handelt sich bei dieser Hirnstruktur um die zentrale Schaltstelle unseres Gedächtnisses. Dass sich hier ein Leben lang neue Nervenzellen bilden, haben Untersuchungen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder nahegelegt – bei Mäusen und Ratten zunächst, dann bei anderen Tieren und schließlich auch beim Menschen. Die Existenz von »adulter Neurogenese«, wie es im Fachjargon heißt, galt darum als wahrscheinlich, wenn nicht gar sicher belegt.

Doch wenn es nach Forschern um Jose Manuel Garcia-Verdugo von der University of California in San Francisco geht, müssen die Lehrbücher womöglich neu geschrieben werden. Dabei hatten sie zu Beginn ihrer groß angelegten Studie selbst noch erwartet, eindeutige Hinweise von Nervenzellentstehung zu finden. Der Teufel, so zeigte sich schließlich, steckt im Detail. Denn leider lässt sich der Prozess der Neurogenese nicht einfach direkt beobachten. In der Regel färben Wissenschaftler stattdessen jene Proteine an, die während der Entstehung neuer Nervenzellen in Aktion treten, und analysieren anschließend die Gewebeproben beispielsweise in Form ultradünner Schnitte unter dem Mikroskop.

Für ihr Paper in »Nature« sammelten Garcia-Verdugo und Kollegen einen umfangreichen Schatz an Hirngewebeproben von Menschen aller Altersstufen. In 37 Fällen stammte es von Verstorbenen, in 22 weiteren von Epilepsiepatienten, denen man Hirngewebe operativ entfernt hatte. Letztlich hatten sie so Proben von Föten, Kindern, Teenagern und Erwachsenen bis zu einem Alter von 77 Jahren zur Verfügung.

In diesen Proben machten sie sich auf die Suche nach Anzeichen für Nervenzellentstehung. Was sich in Mausexperimenten bewährt hatte, setzte das Team um Garcia-Verdugo und die beiden anderen Teamleiter Zhengang Yang von der Fudan University in Schanghai und Arturo Alvarez-Buylla von der University of California in San Francisco nun beim Menschen ein. Sie griffen unter anderem auf einen Antikörper als Marker zurück, der auf das Protein Doublecortin reagiert. Es wird bei Mäusen während der adulten Neurogenese spezifisch von neuronalen Vorläuferzellen hergestellt, aus denen sich neue Nervenzellen entwickeln können.