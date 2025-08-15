Direkt zum Inhalt

Äthiopien: Fossilien einer neuen Vormenschenspezies gefunden

Seit mehr als 50 Jahren gilt die äthiopische Region Afar als Fundgrube früher menschlicher Fossilien. Nun haben Forscher dort Zeugnisse einer neuen Australopithecus-Art entdeckt.
von Karin Schlott
Zwei Personen arbeiten in einer trockenen, wüstenartigen Landschaft. Sie sind von kleinen, bunten Fahnen umgeben, die Markierungen für eine archäologische oder geologische Untersuchung darstellen. Im Hintergrund sind sandige Hügel zu sehen. Beide Personen tragen Hüte zum Schutz vor der Sonne. Ein Rucksack liegt in der Nähe.
© Omar Abdulla (Ausschnitt)
Zwei Forscherinnen markieren in Ledi-Geraru die Fundstellen fossiler Zähne mit Fähnchen. Die Funde ordneten sie später einer bislang unbekannten Spezies der Gattung Australopithecus zu.

Bei Grabungen in Äthiopien haben Anthropologen fossile Zähne einer bislang unbekannten Spezies der Gattung Australopithecus entdeckt, die vor zirka 2,6 Millionen Jahren existierte. Zu den Australopithecinen zählt auch das berühmte Skelett »Lucy«, dessen Art Australopithecus afarensis als wahrscheinlichster Vorläufer des Menschen gilt. Drei der insgesamt 13 Zahnfossilien, die nun am Fundplatz Ledi-Geraru zum Vorschein kamen, ordnen die Paläoanthropologen um Brian Villmoare von der University of Nevada in Las Vegas hingegen den bislang frühesten Vertretern unserer Gattung Homo zu. Diese seien 2,8 bis 2,6 Millionen Jahre alt. Demnach lebten beide Spezies ungefähr zur selben Zeit am selben Ort, wie die Fachleute in »Nature« berichten.

Laut Villmoare und seinem Team zeigen zehn Zähne ausreichend spezifische Merkmale, um sie von Lucys Art abzusetzen und eine neue Spezies der Australopithecinen zu definieren. Einen Namen haben die Wissenschaftler noch nicht vergeben, dafür seien noch weitere Fossilien und Forschungen nötig. Die drei übrigen Zähne, die von Angehörigen der Linie Homo stammen, bestätigen hingegen, was ein früherer Fund aus Ledi-Geraru bereits 2013 belegte: Damals fand sich ein 2,8 Millionen Jahre altes Kieferfragment, das anatomisch gesehen Merkmale von Australopithecus afarensis sowie Eigenheiten eines frühen Homo verbindet. Der Kiefer gilt als ältestes Zeugnis unserer Gattung.

Welche Rolle genau die neue Australopithecus-Spezies in der Menschwerdung spielte und wie sie mit Lucys Art in Verbindung steht, müssen weitere Forschungen zeigen. Sicher sei aber: Vor 3 bis 2,5 Millionen Jahren lebten mindestens vier verschiedene Formen von Homininen in Ostafrika – frühe Vertreter von Homo, zwei Arten von Australopithecinen (die neue, noch unbenannte Spezies und Australopithecus garhi) sowie der sogenannte Paranthropus. All diese Arten streiften im selben Habitat umher, verdrängten sich aber nicht. Vermutlich weil sie unterschiedliche Nischen besetzten. Die einen suchten womöglich auf Bäumen nach Nahrung, während sich die anderen vermehrt am Boden aufhielt.

© Brian Villmoare, University of Nevada, Las Vegas (UNLV) (Ausschnitt)
Neufunde | Insgesamt 13 Zähne kamen in Ledi-Geraru zum Vorschein. Die Gruppen LD 750 und LD 760 stammen von der neuen Australopithecus-Art. LD 302 und AS 100 gehören zu frühen Vertretern von Homo.

Bereits seit Längerem zeichnet sich ab, dass die menschliche Evolution nicht wie lange gedacht linear von einer Vormenschenart zur nächsten verlief. Kein Stammbaum, vielmehr ein Stammbusch habe sich entfaltet, mehrere Spezies lebten nebeneinander, starben aus oder entwickelten sich fort.

WEITERLESEN MIT »SPEKTRUM +«

Im Abo erhalten Sie exklusiven Zugang zu allen Premiumartikeln von »spektrum.de« sowie »Spektrum - Die Woche« als PDF- und App-Ausgabe. Testen Sie 30 Tage uneingeschränkten Zugang zu »Spektrum+« gratis:

Jetzt testen

(Sie müssen Javascript erlauben, um nach der Anmeldung auf diesen Artikel zugreifen zu können)

  • Quellen
Villmoare, B. et al., Nature 10.1038/s41586–025–09390–4, 2025

Schreiben Sie uns!

Wenn Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Artikel haben, können Sie die Redaktion per E-Mail informieren. Wir lesen Ihre Zuschrift, bitten jedoch um Verständnis, dass wir nicht jede beantworten können.

Artikel zum Thema

Themenkanäle

Partnerinhalte

Bitte erlauben Sie Javascript, um die volle Funktionalität von Spektrum.de zu erhalten.