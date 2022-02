Tinnitus: Phantomgeräusche endlich objektiv messbar

Stellen Sie sich vor, Sie hören ein permanentes Pfeifen, Summen, Rauschen oder Piepsen im Ohr – und das auch nachts, wenn Sie schlafen wollen. Bei Stille werden die Phantomgeräusche sogar noch quälender. Ungefähr jeder vierte Mensch wird im Lauf seines Lebens von dem umgangssprachlichen »Ohrensausen« gepeinigt. Zumindest berichten sie das. Und hier liegt das Problem: Es mangelt bisher an einer objektiven Messmethode. Denn bis auf wenige Ausnahmen, bei denen selbst Außenstehende das Piepsen hören können, nehmen nur die Betroffenen die Geräusche wahr. Ein objektives Kriterium wäre nicht nur wichtig, um das Leiden zu quantifizieren, sondern auch, um bessere Therapien bei Tinnitus entwickeln zu können. Nur so ließe sich ein Behandlungserfolg bemessen.

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen unter anderem vom Karolinska-Institut in Stockholm konnten nun zeigen, dass die so genannte Hirnstamm-Audiometrie (im Englischen »auditory brainstem response«, abgekürzt ABR) ein probates Mittel ist, um chronischen Tinnitus zu diagnostizieren. Hierbei werden, ähnlich wie bei einem EEG, Elektroden im Stirnbereich aufgeklebt. Anschließend wird die elektrische Aktivität in den Hirnstammregionen der Hörbahn gemessen, während die Probanden Töne wahrnehmen.

Bei Tinnitus nimmt man an, dass die so gemessenen Potenziale verändert sind – in ihrer Stärke und/oder in ihrem zeitlichen Auftreten. Das Verfahren ist zwar nicht neu, bisher war sich die Forschung jedoch uneins, ob die chronischen Ohrgeräusche auf diese Weise wirklich zuverlässig nachgewiesen werden können und welche der im Hirnstamm generierten Wellen als Biomarker brauchbar sind: Sind es die elektrischen Signale aus dem Hörnerv, aus den Olivenkernen oder vielleicht doch aus den inferioren Colliculi?

Das Team um Christopher Cedderoth hat nun die bisher größte Studie dazu durchgeführt. Die Forschenden rekrutierten insgesamt mehr als 400 Probanden – die eine Hälfte von ihnen berichtete von Tinnitus in verschiedenen Ausprägungen, die andere über keine derartigen Symptome. Die Wissenschaftler konnten mittels ABR zeigen, dass die Hirnstammpotenziale derer, die über ein permanentes Ohrenfiepen klagten, von denen abwichen, die nur gelegentliche oder gar keine Störgeräusche hörten.