Algenblüten: Algenteppiche erobern den Atlantik

Sehr wahrscheinlich verursachen menschliche Einflüsse die explosive Algenvermehrung. Verschmutzte Flüsse spülen Dünger aus der Landwirtschaft in die Meere, was das Algenwachstum antreibt. In küstennahen Abholzungsgebieten erodiert der Boden verstärkt, wodurch mehr nährstoffreiches Sediment in den Ozean gelangt. Die fortschreitende Erwärmung der Meere infolge des menschengemachten Klimawandels begünstigt Algenblüten noch weiter.

Vom Ärgernis zum Rohstoff?

Tonon und sein Team haben über das Jahr 2021 hinweg Sargassum-Proben auf Jamaica gesammelt und untersucht, wie sich die Zusammensetzung der Biomasse saisonal verändert. Dahinter steht die Frage, ob sich der Tang wirtschaftlich nutzen lässt, etwa um nachhaltige Produkte daraus herzustellen. Erschwert wird ein solcher Gebrauch allerdings dadurch, dass die Algen relativ viel giftiges Arsen enthalten.

Wie die Analysen zeigen, bleibt die biochemische Zusammensetzung des Seetangs das gesamte Jahr über weitgehend gleich. Tonon & Co. testeten verschiedene Methoden, um die Algen zu verarbeiten, und fanden heraus, dass die Art der Verarbeitung den Proteingehalt des Erzeugnisses kaum beeinflusst. Sie modifiziert aber den Gehalt anderer Bestandteile, etwa der Alginsäure oder des Zuckeralkohols Mannitol. Das könnte für einige Anwendungen, etwa in Biomaterialien, interessant sein.