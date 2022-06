Alkoholismus: Den epigenetischen Suchtschalter umlegen

Mehr als 100 Millionen Menschen weltweit sind alkoholabhängig. Bis heute lässt sich medikamentös wenig gegen die Krankheit ausrichten. Zudem ist die Rückfallrate mit bis zu 90 Prozent extrem hoch. Forschende um Subhash Pandey von der University of Illinois in Chicago haben nun bei Ratten einen molekularen Mechanismus entdeckt, welcher einer effizienteren Therapie gegen Alkoholismus den Weg ebnen könnte, wie sie in »Science Advances« berichten.

Exzessives Trinken (binge drinking) in der Jugend ist einer der Risikofaktoren für Alkoholabhängigkeit im Erwachsenenalter, aber auch für Angststörungen. Während der Pubertät ist das Gehirn im Umbau begriffen und sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Dem so genannten Arc-Gen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu: Nicht nur spielt es eine zentrale Rolle für die synaptische Plastizität, es wird unter dem Einfluss frühen Alkoholkonsums epigenetisch verändert. Epigenetische Modifikationen sind reversible chemische Veränderungen der DNA oder der Histone, die das Erbgut verpacken.

Je nachdem, ob sich dadurch die DNA verdichtet oder lockert, können bestimmte Gene schlechter oder besser abgelesen beziehungsweise in Proteine übersetzt werden. Junge Ratten, die viel Alkohol zu trinken bekamen, hatten laut vorherigen Untersuchungen der Gruppe weniger von dem Arc-Protein in der Amygdala – einer Region, welche sowohl bei Alkoholsucht als auch bei der Regulation von Angst involviert ist. Gleiches fanden Pandey und seine Kollegen in Gehirnschnitten verstorbener, alkoholsüchtiger Menschen.

In der aktuellen Studie wollte das Team nun herausfinden, ob sich diese Veränderungen rückgängig machen lassen – der epigenetische Schalter sich quasi umlegen lässt. Dazu benutzte es die Genschere CRISPR-Cas, mit deren Hilfe die Histon-Verpackung der DNA in beide Richtungen verändert werden kann. In einem ihrer Experimente verabreichten die Forschenden jungen Ratten zwischen ihrem 27. und 41. Lebenstag (entspricht 10. bis 18. Lebensjahr bei Menschen) wiederholt große Mengen Alkohol. Später setzten sie die Genschere bei den erwachsenen, nun alkoholabhängigen Tieren so ein, dass die Produktion von Arc wieder angekurbelt wurde. Anschließend testeten sie, wie häufig die Ratten Wasser anstatt Alkohol zu sich nahmen und wie ängstlich sie waren.