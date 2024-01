Alte DNA: Wie das genetische Erbe die Europäer bis heute prägt

Exklusive Übersetzung aus

Wie kam das genetische Erbe der Europäer zu Stande? Formte es sich durch Vermischung vieler Einwanderer, die in den vergangenen Jahrzehntausenden auf den Kontinent gekommen waren? Oder wurde es durch Anpassung an die örtlichen Lebensumstände geprägt, also durch natürliche Selektion? Welche Genvarianten von einst haben sich in Europa durchgesetzt, und in welchen Regionen jeweils? Erhöhen sie heute das Risiko, zu erkranken – etwa an multipler Sklerose, Alzheimer oder Diabetes? Um diese Fragen zu klären, hat ein großes Forschungsteam mehr als 1600 menschliche Genome aus einem Zeitraum von rund 10 000 Jahren analysiert. Die gewonnenen Daten legen nahe, dass bereits Menschen, die während der Vorgeschichte nach Europa einwanderten, bestimmte vererbbare Merkmale hatten, die uns noch heute prägen – etwa ein erhöhtes Risiko für multiple Sklerose. Das Erbgut der Europäer wurde demnach maßgeblich in den zurückliegenden 45 000 Jahren geprägt, insbesondere durch drei Einwanderungswellen.

Die Arbeitsgruppe um Eske Willerslev von der Universität Kopenhagen hat ihre Ergebnisse nun in vier Artikeln im Fachblatt »Nature« veröffentlicht.

Laut den Studien gehen zahlreiche Genvarianten, die in Europa regional unterschiedlich stark ausgeprägt sind, auf vorgeschichtliche Einwanderer und ihre Ansiedlung in Europa zurück. Dies widerspricht der Annahme, genetische Unterschiede zwischen den Europäern seien vor allem dadurch entstanden, dass sich die Menschen evolutionär an örtliche Bedingungen angepasst hätten.