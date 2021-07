Depression: Die vermeintliche Demenz

Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leben mit Demenz. Jährlich erhalten etwa 300 000 Personen hier zu Lande eine entsprechende Diagnose. Schätzungen gehen davon aus, dass es bis 2050 rund drei Millionen Betroffene in der Bundesrepublik geben wird. Die neurokognitive Störung kann verschiedene Formen und Verläufe annehmen, neben Vergesslichkeit können etwa das zielgerichtete Denken und das räumliche Vorstellungsvermögen beeinträchtigt sein. Auch Sprachstörungen und Wesensveränderungen treten bei einem Teil der Betroffenen auf. Zwei Charakteristika treffen aber auf so gut wie alle Patienten zu: Mit der Zeit werden die Symptome gravierender. Und die Demenz ist unheilbar. Es gibt bis heute keine Möglichkeit, den Verlauf zu stoppen oder gar umzukehren.

Reversible Gedächtnislücken

In manchen Fällen, wie bei dem Patienten G. L., lässt sich Vergesslichkeit dennoch rückgängig machen. Leslie Kiloh, damals Professor für Psychiatrie an der University of New South Wales, gab diesem Zustand erstmals den Namen Pseudodemenz. Der Wissenschaftler verband damit keine klar definierte Erkrankung, sondern eine bestimmte Symptomatik. Vor allem bei älteren Menschen würde die Diagnose Demenz mitunter zu rasch gestellt. Dabei übersehen Mediziner oft, dass eine Depression sich ebenfalls in Vergesslichkeit und Orientierungslosigkeit äußern kann. Kiloh plädierte dafür, dass Ärzte auch eine psychische Störung in Betracht ziehen, wenn sie Demenzanzeichen beobachten. Sollte eine solche vorliegen, sind die Behandlungmöglichkeiten nämlich weitaus besser als bei einer neurodegenerativen Erkrankung.

Etwa ein bis fünf Prozent aller über 65-Jährigen entwickelt eine klinische Depression. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind es sogar 10 bis 15 Prozent. Bei ihnen äußert sich die Krankheit mitunter anders als bei jüngeren Menschen. Sie sind im Schnitt weniger traurig und niedergeschlagen, entwickeln dafür häufiger eine Anhedonie – sie verlieren jegliche Freude an Dingen, die sie einst gern gemacht haben. Zudem gehen Depressionen bei Älteren oft mit kognitiven Einbußen einher.

Sabine Bruchmann kennt das Phänomen Pseudodemenz gut. Sie ist klinische Neuropsychologin an der Universitätsklinik in Münster und arbeitet in der dortigen Gedächtnisambulanz. Sie leitet Fortbildungen für medizinisches Fachpersonal, in denen sie über das Syndrom aufklärt. Mit dem Begriff Pseudodemenz kann sie sich allerdings nicht anfreunden. Die Bezeichnung vermittle den Eindruck, es werde eine Störung vorgespielt – so als handle es sich um Probleme, die gar nicht da wären. »Es ist ein veralteter Begriff, ähnlich wie Geistesschwäche«, sagt Bruchmann. Die Betroffenen täuschten keineswegs ein Leiden vor, ihre psychischen Probleme äußern sich nur anders als üblich. Die Psychologin bevorzugt daher die Bezeichnung »Depression mit ausgeprägter kognitiver Störung«. Manche Fachleute sprechen auch von »Altersdepression«.