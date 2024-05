Altes Ägypten: Die Pyramiden lagen wohl einst am Nil

Frühere Studien fanden schon alte Nilarme

Was befand sich zwischen den Hafenbereichen und dem Nil? Mehrere Studien legen inzwischen nahe: Zur Zeit des alten Ägypten standen die Pyramiden anders als heute in der Nähe von Gewässern. Zuletzt erschien dazu 2022 ein Fachartikel in »PNAS«. Forschende um Hader Sheisha, die heute an der Universität Bergen arbeitet, werteten Erdbohrkerne aus. Eine Analyse der Sedimente und der darin eingebetteten Pollen ergab, dass mindestens von vor 8000 Jahren bis vor gut 2000 Jahren ein Arm des Nilflusses nach Giseh geführt habe.

© Pressebild zu: Eman Ghoneim et al.: The Egyptian pyramid chain was built along the now abandoned Ahramat Nile Branch . Communications Earth & Environment 5, 2024, fig. 1a / CC BY 4.0 (Ausschnitt) Der Altarm des Nils | Heute längst verlandet, verlief im Altertum der Ahramat-Arm entlang des Wüstenrands (hellblau). Der heutige Flusslauf (dunkelblau) befindet sich weiter östlich. Entlang des Ahramat-Arm erbauten die Ägypter die Königsgräber des Alten Reichs (rot), der Ersten Zwischenzeit (türkis), des Mittleren Reichs (gelb) und der Zweiten Zwischenzeit (grün).

Eman Ghoneim und ihr Team haben nun den Fokus erweitert und alle Pyramiden des Alten bis Mittleren Reichs in den Blick genommen. Welche Wasserwege verliefen einst in deren Nähe? Bekannt ist bereits, wie die Forscher in »Communications Earth & Environment« berichten, dass damals eine ausgeprägte Feuchtperiode in Ägypten allmählich zu Ende ging. Es wurde trockener, die feuchte Nilebene versandete zusehends, und immer mehr Menschen ließen sich im Flusstal nieder. Dennoch führte der Nil vor rund 5000 Jahren deutlich mehr Wasser als heute. Dadurch bildete der Fluss mehrere Arme aus, die durch die Ebene mäanderten.

Von Lischt bei der Oase Fajum, wo vor allem die Königsgräber des Mittleren Reichs stehen, bis zum nördlich davon gelegenen Giseh rekonstruieren Ghoneim und ihre Kollegen einen längst verlandeten Nilarm, den sie Ahramat-Arm tauften (von arabisch »al-ahram«, die Pyramide). Für ihre Studie werteten sie Satellitenbilder, Erdbohrkerne und geophysikalische Daten aus. Die Forscher nutzten vor allem das Georadar und elektromagnetische Messverfahren, um Unterschiede in der elektrischen Leitfähigkeit des Bodens zu bestimmen und so verschiedene Sedimentschichten im Untergrund zu trennen. Demnach soll der Ahramat-Arm unterhalb des Plateaurands der Libyschen Wüste verlaufen sein und auch Buchten mit Wasser gefüllt haben – dort, »wo die Mehrzahl der Pyramiden liegt«, heißt es in der Studie.