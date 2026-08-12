Am Bodensee: Mittelalterschiff in Konstanzer Kellerdecke entdeckt

Das Schiff in der Kellerdecke, so formuliert es Ulisch als vorläufiges Ergebnis, war einst wohl abgewrackt und als Baumaterial wiederverwendet worden. Bevor die Planken zu Deckenbohlen wurden, dürfte das Boot jedoch intensiv im Einsatz gewesen sein: An den Hölzern entdeckten die Fachleute mehrere geflickte Stellen.

© Landesamt für Denkmalpflege (LAD) (Ausschnitt) Keller in der Konradigasse | Ein Mitarbeiter vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart fotografiert die Kellerdecke in der Konradigasse 9. Aus den Bildern erstellt eine Software ein 3D-Modell der Schiffsplanken.

Ein Schiff wie vom Kippenhorn bei Immenstaad

Die Form der Holznägel, der Nagellöcher und der Planken spricht für ein Schiff aus mittelalterlicher Zeit. Das legt auch die bisherige dendrochronologische Datierung nahe: Die Trägerbalken, die rechtwinklig zu den aufliegenden Planken verlaufen und nicht Teil des Schiffs waren, stammen aus dem Jahr 1244. Für eine Altersbestimmung der Schiffsteile selbst wurden bereits Proben entnommen. Die Ergebnisse erwarten die Forscher in den kommenden Wochen. Ulisch geht momentan davon aus, dass sie älter sind als die Trägerbalken. Sicher sei das aber noch nicht.

Vermutlich gehörten die Hölzer zur Boden- und Seitenbeplankung des Schiffs. Und nach allem, was die Fachleute in Konstanz derzeit sagen können, ähnelt sie einem Bautyp, der im Mittelalter als Lastkahn auf dem Bodensee segelte. Davon ist ein Exemplar besonders gut erhalten, das als das bislang älteste Segelschiffswrack am Bodensee bekannt ist: das Wrack vom Kippenhorn bei Immenstaad aus der Zeit um 1337. Archäologen haben das Schiff im Jahr 1991 geborgen und konserviert – eine Seltenheit, denn auf dem Grund des Bodensees schlummern vermutlich Hunderte gesunkene Schiffe, die allein schon wegen der aufwendigen Erhaltungsmaßnahmen nicht geborgen werden können. Das Wrack vom Kippenhorn, das heute im Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg in Konstanz ausgestellt ist, gehörte zu einem mehr als 18 Meter langen Segler ohne Kiel. Das Schiff mit flachem Boden und fast senkrechten Bordwänden eignete sich gut, um auch in Ufernähe zu fahren.

© Landesamt für Denkmalpflege (LAD) (Ausschnitt) Holznägel und Reparaturstelle | In den Hölzern stecken Dübel, mit denen die Planken einst an den Spanten befestigt waren. Bei der Einlage in Form eines Schwalbenschwanzes handelt es sich um eine reparierte Stelle. Das Schiff war also ausgebessert worden.

Am Bodensee diente der Bootstyp über das gesamte Mittelalter hinweg für den Gütertransport, etwa vom 12. bis zum 15. Jahrhundert. Hatte ein Schiff ausgedient, weil sich beispielsweise Risse im Holz nicht mehr abdichten ließen, wurde es abgewrackt und zerlegt. Im Fall der Konradigasse 9 wurde es dann offenbar zur Kellerdecke umfunktioniert. Doch warum verbaut man fast ein ganzes Schiff in einem Haus? »Holz war im Mittelalter ein sehr begehrter Rohstoff«, sagt Ulisch. Als Planken verwendete man lange, dicke und stabile Hölzer. »Das ist einfach sehr gutes Bauholz.« Ob aus diesem Grund der Keller in der Konradigasse mit einem Schiffsrumpf gedeckt wurde, müssten aber noch die weiteren Forschungen zeigen.