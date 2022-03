Amazonas: Der Amazonaswald erholt sich nicht mehr schnell genug

Der Regenwald im Amazonasgebiet verliert seit Anfang der 2000er Jahre kontinuierlich an Widerstandsfähigkeit. Bei mehr als drei Vierteln des Waldes habe die Fähigkeit nachgelassen, sich von Störungen wie Dürren oder Bränden zu erholen, heißt es in der Studie eines britisch-deutschen Forscherteams, die in der Fachzeitschrift »Nature Climate Change« veröffentlicht ist.

Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und seine Mitarbeiter von der britischen Universität Exeter hatten hochaufgelöste Satellitendaten zur Veränderung der Biomasse und der Produktivität im Amazonaswald statistisch analysiert. Sie führen die nachlassende Widerstandsfähigkeit auf den Stress durch Abholzung und Brandrodung zurück, der Einfluss des Klimawandels sei bisher nicht eindeutig feststellbar. Zuletzt war Mitte 2021 schon eine Studie erschienen, die deutlich machte, dass Teile der Wälder in der Amazonasregion inzwischen mehr CO 2 abgeben als sie aufnehmen.

»Eine verringerte Resilienz – die Fähigkeit, sich von Störungen wie Dürren oder Bränden zu erholen – kann ein erhöhtes Risiko für das Absterben des Amazonas-Regenwaldes bedeuten«, sagt Boers. »Dass wir in den Beobachtungen einen solchen Resilienzverlust feststellen, ist Besorgnis erregend«.

Die aktuelle Analyse bestätige, dass eine starke Begrenzung der Abholzung, aber auch eine Begrenzung der globalen Treibhausgasemissionen notwendig sei, um den Amazonas zu schützen, sagt Tim Lenton, Direktor des Global Systems Institute in Exeter, Großbritannien. Er war ebenfalls an der Untersuchung beteiligt.

(Niklas Boers, Klimaforscher)

Besonders gefährdet für den Verlust der Widerstandsfähigkeit sind den Forschern zufolge trockene Gebiete. »Dies ist alarmierend, da die IPCC-Modelle eine allgemeine Austrocknung des Amazonasgebiets als Reaktion auf die vom Menschen verursachte globale Erwärmung vorhersagen«, sagt Boers. Auch Gebiete in der Nähe von menschlichen Siedlungen seien besonders bedroht.