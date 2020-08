Anhedonie: Keine Lust

Wie Anhedonie und Depression zusammenhängen, ist gut untersucht. Wem es an Lebensfreude mangelt, der hat ein erhöhtes Risiko, an einer Depression zu erkranken. Patienten mit ausgeprägter Anhedonie haben zudem eine schlechtere Prognose. Das belegten unter anderem Daten eines Teams um die Psychologin Dana McMakin, damals an der University of Pittsburgh. An ihrer Studie nahmen 334 depressive Jugendliche teil. Sie alle hatten ein Antidepressivum erhalten, das zur Wirkstoffklasse der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) gehört. Bei keinem von ihnen hatte das Medikament angeschlagen. Die Wissenschaftler wiesen die jungen Patienten deshalb nach dem Zufallsprinzip einer neuen Therapie zu: Sechs Monate lang erhielten sie entweder ein anderes SSRI, oder sie bekamen die Arznei und absolvierten zusätzlich eine kognitive Verhaltenstherapie. Knapp 40 Prozent der Teilnehmer ging es am Ende so viel besser, dass sie die Diagnosekriterien einer Depression nicht länger erfüllten. Der Rest unterschied sich von den Genesenen vor allem in einem Merkmal: Anhedonie. Als einziges Symptom sagte sie einen schlechteren Verlauf vorher. Probanden, bei denen die Freudlosigkeit besonders ausgeprägt war, erholten sich langsamer. Zudem hatten Betroffene weniger depressionsfreie Tage, und im Schnitt war ihre Erkrankung schwerer. Weitere Untersuchungen deuten darauf hin, dass anhedonische Depressive häufiger Rückfälle erleiden und ein höheres Sterberisiko haben. So empfinden Jugendliche, die tatsächlich einen Suizidversuch unternehmen, stärkere Anhedonie als jene, die lediglich darüber nachdenken.

Manche Menschen scheinen von Natur aus anfälliger für Anhedonie zu sein. Wahrscheinlich existiert eine erbliche Komponente. Auch belastende Lebensumstände tragen zur Entstehung von Freudlosigkeit bei. So kann chronischer Stress das mesolimbische System im Gehirn beeinflussen. Dieses wirkt über den Neurotransmitter Dopamin auf durch Belohnung gesteuerte Motivation und Lernvorgänge ein. Fehlfunktionen finden sich bei depressiven Menschen sowie bei Gesunden, die in der Vergangenheit an Depressionen litten, und bei jungen Erwachsenen mit traumatischen Erfahrungen in der Kindheit. Die so genannte Negativsymptomatik der Schizophrenie, die sich oft auch durch Anhedonie auszeichnet, geht laut einer verbreiteten Hypothese auf einen Mangel an Dopamin im mesokortikalen Teil des Belohnungssystems zurück, also in Verbindungen zur Großhirnrinde. Mesolimbische wie mesokortikale Bereiche sind nach aktuellem Wissensstand an der Anhedonie beteiligt.

Laden... © Yousun Koh (Ausschnitt) Das Belohnungssystem | Wenn wir etwas als angenehm empfinden, sind in unserem Kopf ganz bestimmte Hirnregionen aktiv, die vor allem über den Neurotransmitter Dopamin miteinander kommunizieren. Drei neuronale Bahnen sind von besonderer Bedeutung: Ausgehend von einer Nervenzellgruppe im Mittelhirn, der Area tegmentalis ventralis, führen dopaminerge Verbindungen über den mesokortikalen Pfad in das Stirnhirn und über den mesolimbischen Pfad zum Nucleus accumbens. Dieses mesokortikolimbische System ist die Triebfeder unseres Handelns: Es erzeugt positive Gefühle, das Verlangen nach mehr und motiviert uns, Glück verheißende Taten zu wiederholen. Der nigrostriatale Pfad führt von der ebenfalls im Mittelhirn gelegenen Substantia nigra zum Striatum und ist in erster Linie an der Kontrolle von Bewegungen beteiligt, trägt aber auch zum Belohnungslernen bei. Dieses neuronale Netz wirkt mit bei Lernprozessen und Entscheidungsverhalten und vermittelt grundlegende Bedürfnisse – etwa nach Nahrung und Sex. Eine Besonderheit des dopaminergen Systems ist seine verzögerte Reifung. Es entwickelt sich bis ins junge Erwachsenenalter und ist erst mit etwa 20 Jahren ausgereift. Jugendliche sind deshalb anfälliger für Versuchungen.

Depressionen, die mit Anhedonie einhergehen, lassen sich oft nicht mit den üblichen Medikamenten lindern. Bei der Behandlung der Depression steht nämlich die gedrückte Stimmung im Vordergrund. Antidepressiva zielen meist auf den Neurotransmitter Serotonin ab. Da Anhedonie aber offenbar mit Veränderungen in den dopaminergen Signalwegen im Gehirn einhergeht, erproben Wissenschaftler mittlerweile entsprechende Arzneien. Pramipexol, ein Wirkstoff, der bei der Parkinsonkrankheit eingesetzt wird, bindet an Dopaminrezeptoren und ahmt damit die Wirkung des Botenstoffs nach. Dabei stimuliert er selektiv Rezeptoren vom Typ D2 und D3, die im Nucleus accubens und im Striatum vorkommen. Bei Parkinsonpatienten verringert Pramipexol nicht nur die motorischen Symptome. Die Arznei erwies sich zugleich als wirksam gegen Ängste, Depressionen und Freudlosigkeit, unter denen die Patienten oft leiden. In einer ersten Behandlungsreihe mit chronisch depressiven und bipolaren Patienten mit ausgeprägter Anhedonie zeigte das Medikament Wirkung: Hoch dosiertes Pramipexol zusätzlich zur bisherigen Medikation verbesserte bei drei Vierteln der Teilnehmer die Symptome. Diese vorläufigen Erfolge müssen jedoch weitere klinische Studien bestätigen.

Mit Arznei zum Genuss?

Dass Medikamente, die in das Dopaminsystem eingreifen, möglicherweise besser zur Behandlung der Anhedonie geeignet sind als klassische Antidepressiva, hält Henrik Walter für plausibel. »Gängige Antidepressiva steigern die Genussfähigkeit nicht, sondern können sie sogar senken. Sie beeinträchtigen beispielsweise die Libido und die Fähigkeit, einen Orgasmus zu haben.« Die Studienlage sei aktuell allerdings zu dünn, um eine Empfehlung aussprechen zu können. Und die Medikamente bergen auch Gefahren. »Dopamin-Agonisten können eine Depression möglicherweise verschlechtern und im schlimmsten Fall eine Psychose auslösen«, mahnt Ulrich Hegerl, Psychiater und Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. »Allein in Deutschland leben über vier Millionen Menschen mit Depressionen; da sollte man keine falschen Hoffnungen wecken.« Der Psychiater und Chefarzt der Klinik Königshof in Krefeld Jan Dreher sieht das ähnlich. »Es ist möglich, dass Medikamente, die auf das Dopaminsystem wirken, die Anhedonie verbessern«, erklärt er. »Da sie sich aber für die allgemeine depressive Symptomatik als unwirksam erwiesen haben, ist damit meiner Meinung nach nicht viel gewonnen. Im klinischen Alltag betrachten wir das Krankheitsbild als Ganzes.«

In einer 2019 veröffentlichten Überblicksarbeit widmete sich ein Team um Bing Cao von der Universität Peking dem Thema, mit welchen Arzneien man der Anhedonie entgegenwirken kann. Die Autoren sichteten 17 Studien zur Wirkung von insgesamt 14 Medikamenten bei Erwachsenen mit Depressionen. Die meisten Antidepressiva linderten die Symptome nur geringfügig. Stoffe, die den Botenstoff Melatonin und somit auch den Schlaf-wach-Rhythmus beeinflussen, schnitten vergleichsweise gut ab. Das Narkosemittel Ketamin, das in Deutschland als ergänzende Behandlung bei therapieresistenten Depressionen »off label« zum Einsatz kommt, wirkte in einer der betrachteten Studien besonders schnell gegen Anhedonie: In den ersten drei Tagen nach der Infusion war die Verbesserung am deutlichsten.

Ebenen der Freudlosigkeit Neben den verschiedenen Komponenten unterscheidet man auch Domänen der Anhedonie. Grob lassen sie sich in physische und soziale Ausprägungen einteilen. Bei der sozialen Anhedonie liegt ein vermindertes Vergnügen an Gesprächen, Treffen und sonstigen Kontakten vor. Betroffene ziehen sich mitunter vollkommen zurück. Physische Anhedonie besteht hingegen im Unvermögen, körperliche Reize – etwa eine Massage, Sex oder gutes Essen – zu genießen. Ein gängiger Fragebogen, der beide Aspekte erfasst, ist die Social Anhedonia Scale/Physical Anhedonia Scale. Über Zustimmung oder Ablehnung gegenüber Aussagen wie »Ich lache gerne mit anderen über Witze« oder »Wenn ich an einer Bäckerei vorbeigehe, macht mich der Geruch von frischem Brot oft hungrig« misst er, welche Domäne bei dem einzelnen Patienten im Vordergrund steht. Untersuchungen zeigen, dass die beiden Aspekte einzigartige Anteile widerspiegeln, die jedoch häufig gemeinsam auftreten. Menschen mit Schizophrenie haben zuweilen langfristig Probleme, beständige zwischenmenschliche Beziehungen einzugehen, und genießen auch körperliche Freuden weniger. Depressive mit Anhedonie-Symptomen leiden öfter unter Appetitlosigkeit und sozialem Rückzug als solche, bei denen eine gedrückte Stimmung im Vordergrund steht. Manche wiederum verlieren nur das Vergnügen an bestimmten Lebensbereichen. Forscher hoffen, dass die Identifikation solcher Subtypen der Depression in Zukunft eine gezieltere Behandlung ermöglicht.

Ketamin hilft manchen Menschen mit Depressionen selbst dann, wenn gängige Antidepressiva versagen. Wie es das schafft, ist noch weitgehend unklar. Entscheidend könnte seine Wirkung in den Habenulae sein, zwei dünnen Nervenfaserbündeln im Zwischenhirn. Bei Experimenten mit Affen brachten Belohnungen das dopaminerge System in Schwung, zugleich sank die neuronale Aktivität in den Habenulae. Umgekehrt verhielt es sich, wenn eine erwartete Belohnung ausfiel: Die dopaminergen Neurone feuerten weniger, während die Zellen der Habenulae aktiver wurden. »Die Habenulae sind eng mit dem Belohnungssystem verbunden. Sie bilden offensichtlich ein Gegengewicht, eine Art Antibelohnungssystem«, so der Psychiater Volker Arolt vom Universitätsklinikum Münster. Bei Depression gerate dieses System wohl aus dem Takt, und Ketamin trage zu einer Normalisierung überaktiver Habenulae bei. »Ketamin kann allerdings abhängig machen. Deshalb darf es nur unter ärztlicher Aufsicht verabreicht werden«, merkt Ulrich Hegerl an. Zudem hält die Wirkung nicht lange an, weshalb die Behandlung regelmäßig wiederholt werden muss. Die Autoren der Überblicksarbeit weisen darauf hin, dass die Aussagekraft wegen der geringen Anzahl und der unterschiedlichen Methodik der betrachteten Studien begrenzt ist. Sie sehen sie als Ausgangspunkt zur weiteren Erforschung wirksamer Medikamente gegen Anhedonie.