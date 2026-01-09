Antarktis: Eisberg A23 wird zum Riesenpool

Die Geschichte von Eisberg A23 begann 1986, als der Koloss vom Filchner-Eisschelf brach und seine Reise durch das Südpolarmeer startete (auch wenn A23 schnell stecken blieb und erst ab 2020 tatsächlich über größere Distanzen zu driften begann): Er gilt als einer der größten und langlebigsten Eisberge, die Wissenschaftler überwachten. Ursprünglich 4000 Quadratkilometer groß, ist er laut Daten des U.S. National Ice Centers bis Januar 2026 auf 1182 Quadratkilometer geschrumpft, nachdem mehrere große Stücke 2025 abgebrochen sind. Ein Satellitenbild der NASA zeigt, dass das größte Teilstück von A23 inzwischen einem blauen Pool gleicht, da die Oberfläche weitgehend mit Schmelzwasser bedeckt ist – ein sicheres Anzeichen für den baldigen, kompletten Zusammenbruch des einstigen Giganten.

Das Satellitenbild und Aufnahmen von der ISS zeigen einen weißen Rand rund um den Pool, der das Wasser auf dem Eisberg zurückhält. Verursacht wird diese »Stauwand« durch einen speziellen Effekt, der bei sehr großen Tafeleisbergen wirkt: Schmelzen dessen Ränder an der Wasserlinie, biegt sich die restliche Eisbergplatte aufwärts. Während sich das Schmelzwasser tiefer in die Oberfläche von A23 einarbeitet, krümmen sich die äußeren Ränder zu einer Art bogenförmigen Staumauer, die das Wasser zurückhalten – zumindest solange dieses Wasser keinen Weg durch den Eiswall nach außen findet.

Stellenweise scheint das schon passiert zu sein, wie ein Blick auf die linke Seite des Eisbergs andeutet: Hier kam es zu einem sogenannten Blowout, bei dem der Druck des Wassers ein Loch in den Eiswall gebrochen hat. Dadurch ergoss sich das Schmelzwasser zusammen mit Eisstücken in den Ozean und bildete dort eine Süßwasser-Eis-Linse, die sich erst nach und nach auflöst.